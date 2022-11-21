Кафанов: у нас очень много хороших вратарей, сложно выбирать голкипера для сборной России

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал о том, как распределяется игровое время между голкиперами национальной команды.
«Изначально планировали выпустить Антона Шунина в стартовом составе на матч с командой Узбекистана. Мы сразу хотели разделить всё время на четверых вратарей, по тайму. Матвей Сафонов получил травму, мы стали делить на троих. Поэтому Саша Селихов и Серёжа Песьяков дебютировали в матче с командой Таджикистана по тайму, у Антона уже есть международный опыт, на чемпионате Европы был, с этих позиций решили ему отдать матч с командой Узбекистана.
Конечно, рад за Сашу и Серёжу, что они дебютировали. Травма добавила ложку дёгтя, но в любом случае все трое заслуживали сыграть, давно не играли. У нас в последнее время играли Маринато Гильерме и Матвей Сафонов, тоже хорошо. У нас очень сложно выбирать вратарей для сборной, много хороших голкиперов, все играют в чемпионате хорошо, в сборной выступают просто и надёжно», — приводит слова Кафанова ТАСС.
Напомним, Россия в ноябре провела два товарищеских матча – со сборными Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).
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