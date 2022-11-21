Драматичная развязка — в видеообзоре товарищеского матча Венгрия — Греция

Вчера, 20 ноября, состоялся товарищеский матч сборных Венгрии и Греции. Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Венгерская национальная команда вырвала победу благодаря голу на последних секундах встречи.
Венгрия в драматичной концовке вырвала победу в матче с Грецией
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Напомним, национальные команды Венгрии и Греции не сумели добыть путёвки на чемпионат мира — 2022, который проходит в Катаре. Мировое первенство началось вчера, 20 ноября, и продлится до 18 декабря. Мундиаль впервые проходит в Катаре. Проведение турнира в зимнее время года обусловлено чрезмерной летней жарой в Катаре.
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