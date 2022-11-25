Катар — Сенегал: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 16:00
Поделиться
Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Эль Тумама» состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира группы А между командами Катара и Сенегала. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!». Текстовая онлайн-трансляция матча Катар — Сенегал будет доступна на «Чемпионате» с 16:00 мск.
Для Катара, который в 1-м туре потерпел поражение от Эквадора (0:2) в матче открытия, это первое участие в мундиале. Своё право проводить турнир страна получила 2 декабря 2010 года, в один день с Россией, которая провела турнир в 2018-м.
Сенегал ранее принимал участие в чемпионате мира дважды: в 2018-м в России и в 2002 году в Южной Корее и Японии, когда команда дошла до четвертьфинала.
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:54
-
15:44
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:27
-
15:14
-
15:10
-
15:05
-
15:03
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:47
-
14:42
-
14:40
-
14:35
-
14:29
-
14:22
-
14:00
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:50
-
13:30
-
13:25
-
13:10
-
13:05
-
13:00
Партнерский контент