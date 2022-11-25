Катар — Сенегал: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 16:00

Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Эль Тумама» состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира группы А между командами Катара и Сенегала. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.



В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!». Текстовая онлайн-трансляция матча Катар — Сенегал будет доступна на «Чемпионате» с 16:00 мск.



Для Катара, который в 1-м туре потерпел поражение от Эквадора (0:2) в матче открытия, это первое участие в мундиале. Своё право проводить турнир страна получила 2 декабря 2010 года, в один день с Россией, которая провела турнир в 2018-м.



Сенегал ранее принимал участие в чемпионате мира дважды: в 2018-м в России и в 2002 году в Южной Корее и Японии, когда команда дошла до четвертьфинала.