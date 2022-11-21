Капитаны Англии, Германии и Нидерландов не будут выходить с радужными повязками на матчи

Капитаны сборных Англии, Германии, Нидерландов и других команд не будут выходить на поле в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре с радужными капитанскими повязками, сообщает The Athletic.

Ранее в футбольных федерациях различных европейских стран высказывались о планах выходить на поле с радужными капитанскими повязками в поддержку ЛГБТ на фоне нарушения прав человека и дискриминации в стране-хозяйке чемпионата мира, Катаре.

Позже стало известно о том, что ФИФА запретила сборным носить повязки в поддержку меньшинств. Судьи матчей чемпионата мира имеют право показать капитанам национальных команд жёлтую карточку до стартового свистка в случае, если футболисты выйдут на поле с радужными повязками.

«Сегодня утром у нас были встречи с ФИФА, и сейчас ведутся дискуссии. Мы очень хотим носить повязку, мы хотим это сделать, но нам нужно подумать о последствиях. Обычно в таких ситуациях был бы штраф, который мы были бы готовы заплатить, потому что мы думаем, что важно показать нашу поддержку. Однако, если угроза спортивных санкций реальна, нам нужно взглянуть на это, сделать шаг назад и поработать, если есть другой способ продемонстрировать наши ценности», — приводит слова исполнительного директора федерации футбола Англии Марка Буллингема The Athletic.

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Состав сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре