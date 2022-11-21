«Журналистов «Чемпионата» лишили подарков». Как прошёл первый день ЧМ
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Всем привет! Это новый подкаст «Чемпионата» — «ЧЕ там на ЧМ». Целый месяц мы, его ведущие Полина Куимова и Андрей Панков, будем вам рассказывать о каждом прошедшем дне на чемпионате мира в Катаре. О том, что с нами будет происходить, о наших впечатлениях и всех плюсах и минусах.
В пилотном выпуске говорим о матче открытия, проблемах с организацией, жадных людях и журналистах, плохой катарской публике и распаковываем подарки.
Наш первый день на ЧМ: встали в пробку, а у нас украли подарки
Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
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