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«Журналистов «Чемпионата» лишили подарков». Как прошёл первый день ЧМ

«Журналистов «Чемпионата» лишили подарков». Как прошёл первый день ЧМ
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Всем привет! Это новый подкаст «Чемпионата» — «ЧЕ там на ЧМ». Целый месяц мы, его ведущие Полина Куимова и Андрей Панков, будем вам рассказывать о каждом прошедшем дне на чемпионате мира в Катаре. О том, что с нами будет происходить, о наших впечатлениях и всех плюсах и минусах.

В пилотном выпуске говорим о матче открытия, проблемах с организацией, жадных людях и журналистах, плохой катарской публике и распаковываем подарки.

Наш первый день на ЧМ: встали в пробку, а у нас украли подарки

Календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре

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Инструкция по ЧМ-2022 на «Чемпионате»: всё необходимое, чтобы следить за турниром в Катаре Инструкция по ЧМ-2022 на «Чемпионате»: всё необходимое, чтобы следить за турниром в Катаре
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