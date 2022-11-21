Саутгейт: Магуайр — фантастически техничный футболист. Он очень сильный лидер

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о сильных сторонах защитника национальной команды Гарри Магуайра.
«В чём сильные стороны Магуайра? Он фантастически техничный футболист. Он очень сильный лидер. Его рост, игра в воздухе — у нас нет другого игрока с такими же физическими данными.
И, конечно, есть момент его отношений с другими игроками обороны, что является важным аспектом, когда ты выбираешь состав команды. Я думаю, что это полезно, когда между игроками в течение определённого времени выстраиваются хорошие отношения», — приводит слова наставника сборной Англии Goal.com.
Сборная Англии сыграет первый матч на чемпионате мира 2022 года в Катаре уже сегодня, 21 ноября. В 16:00 по московскому времени англичане встретятся с Ираном.
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Состав сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре
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