Саутгейт: Магуайр — фантастически техничный футболист. Он очень сильный лидер

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о сильных сторонах защитника национальной команды Гарри Магуайра.

«В чём сильные стороны Магуайра? Он фантастически техничный футболист. Он очень сильный лидер. Его рост, игра в воздухе — у нас нет другого игрока с такими же физическими данными.

И, конечно, есть момент его отношений с другими игроками обороны, что является важным аспектом, когда ты выбираешь состав команды. Я думаю, что это полезно, когда между игроками в течение определённого времени выстраиваются хорошие отношения», — приводит слова наставника сборной Англии Goal.com.

Сборная Англии сыграет первый матч на чемпионате мира 2022 года в Катаре уже сегодня, 21 ноября. В 16:00 по московскому времени англичане встретятся с Ираном.

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