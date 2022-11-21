СМИ: Гарри Магуайр начнёт матч с Ираном в стартовом составе сборной Англии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, который сейчас находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира, начнёт матч со сборной Ирана на турнире в стартовом составе. Об этом сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, пару в центре обороны ему составит защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз. Слева должен сыграть Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), а на правом фланге — Киран Триппьер («Ньюкасл»).

Напомним, это первый матч для команд на турнире. Он состоится сегодня, 21 ноября. Начало – в 16:00 мск. Позднее англичан ждут матчи с США и Уэльсом, а Иран, соответственно, встречи с этими командами, но в другом порядке.

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