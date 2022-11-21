Галактионов: решение уйти из «Нижнего Новгорода» было непростым, но это новый вызов

Новый главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о решении покинуть «Нижний Новгород» и возглавить московский клуб. Напомним, с поста наставника железнодорожников был уволен Йозеф Циннбауэр. После него исполняющим обязанности главного тренера был Андрей Фёдоров.

«Когда я принял решение покинуть «Нижний Новгород»? На определённом этапе шли согласования и консультации на этот счёт. Мы со своей стороны качественно и плодотворно делали свою работу в Нижнем Новгороде. Те задачи, которые ставили губернатор и руководство клуба, мы выполняли. В том числе и с точки зрения омоложения команды. Мы сделали её более мобильной, скоростной, со своей стилистикой игры.

Безусловно, это решение было непростым. Но для меня это новый вызов. Когда поступило предложение от футбольного клуба «Локомотив», решил, что надо пробовать, надо решать те задачи, которые стоят перед клубом. Сегодня команда в непростой ситуации», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».