Англия — Иран: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Стали известны составы сборных Англии и Ирана на первый матч группы B чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча состоится на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, стартовый свисток — в 16:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сборная Англии: Пикфорд, Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Беллингем, Маунт, Сака, Стерлинг, Кейн.
Сборная Ирана: Беиранванд, Мохаррами, Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади, Нуроллахи, Чешми, Хаджсафи, Джаханбакш, Тареми, Карими.
Напомним, помимо этих команд, в группе B играют сборные Уэльса и США. Их очная встреча состоится также сегодня, 21 ноября, в 22:00 по московскому времени.
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