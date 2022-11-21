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Англия — Иран: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Англия — Иран: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
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Стали известны составы сборных Англии и Ирана на первый матч группы B чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча состоится на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, стартовый свисток — в 16:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная Англии: Пикфорд, Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Беллингем, Маунт, Сака, Стерлинг, Кейн.

Сборная Ирана: Беиранванд, Мохаррами, Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади, Нуроллахи, Чешми, Хаджсафи, Джаханбакш, Тареми, Карими.

Напомним, помимо этих команд, в группе B играют сборные Уэльса и США. Их очная встреча состоится также сегодня, 21 ноября, в 22:00 по московскому времени.

Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Расписание матчей ЧМ-2022
Турнирная таблица ЧМ-2022
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