У всех болельщиков пропали билеты на матч ЧМ. ФИФА была вынуждена отправлять их на почту

Неприятный инцидент произошёл среди болельщиков, которые купили билеты на матч 1-го тура группового этапа группы B между Англией и Ираном. Мобильное приложение, в котором находились заветные тикеты, перестало работать. ФИФА пришлось отправлять их персонально каждому болельщику на почту.
«Уважаемый клиент! Благодарим вас за покупку билетов на чемпионат мира в Катаре. Пожалуйста, обратите внимание, что ваш мобильный билет на матч(и), указанные ниже, не будет доступен вам и вашим гостям в мобильном приложении для продажи билетов на чемпионат мира в Катаре.
Чтобы посетить матч, предъявите QR-код билета ниже вместе с действующей картой Hayya (местный Fan ID. — Прим. «Чемпионата») персоналу по прибытии на стадион. Если вы получили более одного QR-кода билета в этом письме, то убедитесь, что один из них вы сохранили для собственного пользования, а остальные раздали гостям», — гласит сообщение от ФИФА.
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7 фаворитов ЧМ-2022. Видеоролик:
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