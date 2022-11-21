Капитан сборной Англии Кейн вышел на поле в матче с Ираном с повязкой «Нет дискриминации»

Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн вышел на поле в матче с Ираном (0:0, идёт первый тайм) с капитанской повязкой с надписью «Нет дискриминации».

Ранее стало известно, что сборная Англии вместе с другими национальными командами отказалась от идеи ношения капитаном радужной повязки в поддержку ЛГБТ. Кейн передал свою повязку с радужным флагом журналистке британского издания.

Команды Ирана и Англии встречаются в рамках матча первого тура чемпионата мира. Эти сборные играют в группе B. Встреча проходит на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, вмещающем 45 416 зрителей. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени.



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