Семак: доволен тем, как «Зенит» провёл первую часть сезона РПЛ. Кубком — нет, можем лучше

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак подвёл промежуточные итоги текущего сезона Российской Премьер-лиги для своей команды.

«Насколько доволен первым этапом чемпионата России? Чемпионатом, безусловно, доволен, хороший отрезок был. Кубком недоволен, мы можем играть лучше. К сожалению, определённые факторы повлияли на результаты. Но пока для нас ничего не потеряно, будем стараться исправить ситуацию.

Была ли первая часть сезона гладкой? Гладко никогда не бывает. Работа тренера не подразумевает спокойного течения процесса — ​как тренировочного, так и игрового. Большинство матчей складывалось для нас непросто. Тем не менее, стабильность качества игры, настрой, желание футболистов в итоге позволили нам показать хороший результат», — приводит слова главного тренера «Зенита» официальный сайт петербургского клуба.

«Зенит» занимает первую строчку в РПЛ после 17 сыгранных туров, опережая ближайшего преследователя, московский «Спартак», на шесть очков. Петербургский клуб потерпел лишь одно поражение в чемпионате, уступив дома «Ахмату» (1:2).