Галактионов: Баринов – это оплот и оборона «Локомотива». Он двигает команду вперёд

Новый главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о полузащитнике команды Дмитрии Баринове. Специалист назвал игрока оплотом и обороной клуба, а также рассказал, на какой позиции планирует его использовать.
«Это капитан команды, тот игрок, который является лидером. Он оплот и оборона нашего клуба. Человек, который двигает команду вперёд. То же касается Миранчука и Карпукаса — это наши лидеры и игроки национальной сборной. Ждём их возвращения к ближайшей кубковой игре с «Краснодаром».
Как буду использовать Баринова — в защите или в опорной зоне? Очень хорошо, что есть универсализм, что он может закрыть сразу несколько позиций. Приоритетной, конечно же, является его родная — опорная зона, где он может проявлять свои лучшие качества — и лидерские, и с точки зрения футбольной составляющей. Дальше уже будем смотреть в зависимости от характера игры, от характера соперника, от своей игровой стилистики и стратегии. Футболист должен выступать на той позиции, где он приносит максимальную пользу», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
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