Англия — Иран: Букайо Сака с передачи Гарри Магуайра сделал счёт 2:0 на 42-й минуте

Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе проходит матч 1-го тура группового этапа Группы B. Встречаются Англия и Иран. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 35-й минуте счёт открыл Джуд Беллингем: Люк Шоу с левого фланга вырезал передачу в центр штрафной, Беллингем выиграл позицию и головой направил мяч в угол ворот. 19-летний полузащитник забил свой первый гол в составе национальной команды.

На 43-й минуте второй гол команды забил Букайо Сака: Шоу от углового флага выполнил навес в штрафную, Гарри Магуайр головой сделал скидку на Сака, который с полулёта нанёс удар точно под перекладину.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Рафаэлем Клаусом. В одной группе с Ираном и Англией также выступают США и Уэльс.



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