Мостовой — об акции BLM Англии на ЧМ: завтра придумают новое и скажут садиться на попу
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Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о жесте игроков сборной Англии, которые встали на колено перед матчем чемпионата мира — 2022 с Ираном в знак поддержки Black Lives Matter (BLM).
«Мне это казалось странным ещё тогда, когда только началось: почему заставляли тех, кто не хочет? Давайте я сейчас что-нибудь придумаю, и все будут делать. В каждой стране есть свои порядки, религия, законы.
Англичане встали, а Иран не встал не колено. И что? Хотят — стоят, не хотят — нет. Конечно, акция сама по себе странная. А завтра придумают новое и скажут садиться на попу из-за чего-нибудь», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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