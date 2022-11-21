Мостовой — об акции BLM Англии на ЧМ: завтра придумают новое и скажут садиться на попу

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о жесте игроков сборной Англии, которые встали на колено перед матчем чемпионата мира — 2022 с Ираном в знак поддержки Black Lives Matter (BLM).

«Мне это казалось странным ещё тогда, когда только началось: почему заставляли тех, кто не хочет? Давайте я сейчас что-нибудь придумаю, и все будут делать. В каждой стране есть свои порядки, религия, законы.

Англичане встали, а Иран не встал не колено. И что? Хотят — стоят, не хотят — нет. Конечно, акция сама по себе странная. А завтра придумают новое и скажут садиться на попу из-за чего-нибудь», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.