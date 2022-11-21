Бирхофф: Нойер крайне разочарован. Запрет на радужную повязку похож на цензуру

Менеджер сборной Германии и член президиума Немецкого футбольного союза (DFB) Оливер Бирхофф высказался о запрете ФИФА выходить на поле в радужных капитанских повязках в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022 в Катаре.



«Мануэль Нойер крайне разочарован тем, что не сможет надеть радужную капитанскую повязку. Это больше не про футбол. Это сильно раздражает и очень похоже на цензуру. У нас могут отобрать повязку, но мы всё равно будет отстаивать ценности, которые у нас есть», — приводит слова Бирхоффа Bayern & Germany.

Напомним, судьи матчей чемпионата мира имеют право показать капитанам национальных команд жёлтую карточку до стартового свистка в случае, если футболисты выйдут на поле с радужными повязками.

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