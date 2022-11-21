Англия — Иран: Букайо Сака оформил дубль

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Англии встречается с национальной командой Ирана. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. К 63-й минуте счёт 4:0 в пользу английской сборной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Иран.

На 62-й минуте форвард сборной Англии Букайо Сака оформил дубль. Английский нападающий Рахим Стерлинг сделал передачу низом в штрафную, Сака обработал мяч, сместился в центр и с левой пробил в дальний угол ворот.

Сборные Англии и Ирана выступают в группе В ЧМ-2022 в Катаре. Соперниками сборных по группе являются национальные команды Уэльса и США, которые также проведут свой матч сегодня, 21 ноября.

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