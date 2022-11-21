Англия — Иран: Джек Грилиш забил шестой гол в ворота иранцев

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Англии встречается с национальной командой Ирана. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. К 90-й минуте счёт 6:1 в пользу английской сборной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Иран.

На 90-й минуте полузащитник сборной Англии Джек Грилиш забил шестой гол в ворота сборной Ирана. Хавбек Джуд Беллингем из глубины сделал вертикальный пас на ход форварду Каллуму Уилсону, а тот ворвался в штрафную и аккуратно покатил мяч Грилишу, которому оставалось лишь поразить пустые ворота.

Сборные Англии и Ирана выступают в группе В ЧМ-2022 в Катаре. Соперниками сборных по группе являются национальные команды Уэльса и США, которые также проведут свой матч сегодня, 21 ноября.