Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джуд Беллингем: я берёг первый гол за сборную Англии для чемпионата мира

Джуд Беллингем: я берёг первый гол за сборную Англии для чемпионата мира
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Ираном (6:2). Напомним, хавбек открыл счёт в этой встрече. Гол стал для Беллингема первым за национальную команду.

«Я же говорил, что берёг первый гол за сборную для чемпионата мира! Это был действительно хороший день для нас. Шесть голов действительно впечатляют, независимо от того, кто твой соперник. Важно уметь создавать моменты в любых матчах, но мы разочарованы, что пропустили два мяча.

Тренер только что сказал: «Наслаждайтесь победами», потому что реакция была бы совсем другой, если бы мы не добились этого результата. Следующий матч станет новым испытанием. Когда выигрываешь, чувствуешь себя комфортнее, но мы намерены сконцентрироваться на следующих двух матчах и пронести этот настрой через весь турнир», — приводит слова Беллингем BBC.

Первый матч Англии на ЧМ закончился унижением соперника. Это вообще уровень турнира?! Первый матч Англии на ЧМ закончился унижением соперника. Это вообще уровень турнира?!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022