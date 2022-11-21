Джуд Беллингем: я берёг первый гол за сборную Англии для чемпионата мира

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Ираном (6:2). Напомним, хавбек открыл счёт в этой встрече. Гол стал для Беллингема первым за национальную команду.



«Я же говорил, что берёг первый гол за сборную для чемпионата мира! Это был действительно хороший день для нас. Шесть голов действительно впечатляют, независимо от того, кто твой соперник. Важно уметь создавать моменты в любых матчах, но мы разочарованы, что пропустили два мяча.



Тренер только что сказал: «Наслаждайтесь победами», потому что реакция была бы совсем другой, если бы мы не добились этого результата. Следующий матч станет новым испытанием. Когда выигрываешь, чувствуешь себя комфортнее, но мы намерены сконцентрироваться на следующих двух матчах и пронести этот настрой через весь турнир», — приводит слова Беллингем BBC.