Выбираем лучшего футболиста сборной России в истории ЧМ. Финальное голосование

Чемпионат мира 2022 года побудил «Чемпионат» вспомнить футболистов сборной России, которые проявляли себя на прошлых мировых первенствах, и выбрать лучшего.



Редакция отобрала 16 футболистов. Голосования проходят в трёх социальных сетях: «ВКонтакте», «Телеграме» и «Одноклассниках». Из двух групп в финал вышли четыре футболиста.



Выбирай своего кандидата в финальном голосовании!



На домашнем чемпионате мира в 2018 году сборная России сумела пробиться в четвертьфинал турнира, уступив хорватам в серии пенальти.



Чемпионат мира в Катаре стартовал вчера, 20 ноября. В матче открытия хозяева турнира потерпели поражение от Эквадора, за который дублем отметился Эннер Валенсия. Сегодня, 21 ноября, состоялся матч Англии и Ирана — англичане победили со счётом 6:2.