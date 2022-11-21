Деклан Райс: нервничал перед матчем с Ираном. Игры чемпионата мира — это нечто иное

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал победу в матче 1-го тугра группового этапа чемпионата мира — 2022 с Ираном (6:2).



«Это отличный способ начать турнир. Думаю, многие люди, критиковавшие нас в Англии, были неправы. Некоторые всё равно скажут, что это всего лишь Иран. Но эта команда всегда добивалась хороших результатов на чемпионатах мира. Это позитивный момент для нас, но нельзя увлекаться празднованием. Встреча с США уже очень скоро.



Я нервничал перед этим матчем, а со мной никогда такого не бывает. Я провёл множество матчей в английской Премьер-лиге, но это всё равно нечто иное. Однако когда я увидел свою семью на трибунах, это помогло расслабиться, почувствовать себя свободнее. Первое касание придало уверенности, и волнения больше не было», — приводит слова Райса L'Equipe.