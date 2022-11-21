Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деклан Райс: нервничал перед матчем с Ираном. Игры чемпионата мира — это нечто иное

Деклан Райс: нервничал перед матчем с Ираном. Игры чемпионата мира — это нечто иное
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал победу в матче 1-го тугра группового этапа чемпионата мира — 2022 с Ираном (6:2).

«Это отличный способ начать турнир. Думаю, многие люди, критиковавшие нас в Англии, были неправы. Некоторые всё равно скажут, что это всего лишь Иран. Но эта команда всегда добивалась хороших результатов на чемпионатах мира. Это позитивный момент для нас, но нельзя увлекаться празднованием. Встреча с США уже очень скоро.

Я нервничал перед этим матчем, а со мной никогда такого не бывает. Я провёл множество матчей в английской Премьер-лиге, но это всё равно нечто иное. Однако когда я увидел свою семью на трибунах, это помогло расслабиться, почувствовать себя свободнее. Первое касание придало уверенности, и волнения больше не было», — приводит слова Райса L'Equipe.

Первый матч Англии на ЧМ закончился унижением соперника. Это вообще уровень турнира?! Первый матч Англии на ЧМ закончился унижением соперника. Это вообще уровень турнира?!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022