Фото: колоритные болельщики сборной Сенегала на матче чемпионата мира — 2022

В матче чемпионата мира между Сенегалом и Нидерландами группа болельщиков африканской команды ярко поддержала свою сборную.

Фото: Getty Images

На момент публикации новости идёт второй тайм, счёт не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В группе A также выступают хозяева турнира – сборная Катара и команда Эквадора. Их очный матч завершился вчера, 20 ноября. Победу эквадорцам принёс дубль Эннера Валенсии. Ещё один мяч форварда был отменён после видеопросмотра. Таким образом, Эквадор возглавляет группу.

Во втором туре групповой стадии Сенегал сыграет с Катаром, а Нидерланды — с Эквадором.

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