Нидерланды впервые в истории не пропустили в четырёх матчах ЧМ подряд

Сборная Нидерландов, которая победила Сенегал со счётом 2:0 в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира, впервые в истории сыграла на ноль в четырёх матчах подряд, сообщает портал Opta Sports.

Оранжевые пропустили чемпионат мира в России в 2018 году, а на турнире в 2014 году завоевали бронзовые медали. В четвертьфинале Нидерланды в серии пенальти победили Коста-Рику, завершив основное и дополнительное время нулевой ничьей. В полуфинале того турнира оранжевые также после нулевой ничьей уступили Аргентине в серии 11-метровых, а в матче за третье место были сильнее Бразилии (3:0).

Кроме того, команда Луи ван Гала стала первой сборной с 2010 года, которой покорилось такое достижение. Предыдущей была национальная команда Испании.

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