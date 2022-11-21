Массимо Каррера: Квинси Промес мог быть полезен Нидерландам на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об отсутствии футболиста красно-белых Квинси Промеса в заявке сборной Нидерландов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Мне не удалось сегодня посмотреть матч сборной Нидерландов. Поздравляю их с первой победой на чемпионате мира. Смотрелись бы они в атаке лучше с Промесом? Возможно. Я уверен, что Квинси мог быть полезен Нидерландам на ЧМ!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Сенегала со счётом 2:0 в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022.



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