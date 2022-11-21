Агент Тюкавина: мой клиент — не фанат плова. Допускаю, что Карпин неправильно меня понял

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на слова Валерия Карпина, которого обвинили в предвзятости вызова игроков в состав сборной России — а именно для поднятия их трансферной стоимости.
«Главный тренер сборной отвечает за результаты команды. Он вызывал лучших бомбардиров нашего чемпионата. Какие тут могут быть вопросы к Карпину? Я не самодур. Были вызваны Комличенко, Сычевой, Соболев и Чалов. Они постоянно выходят в основном составе и забивают. Вопросов, почему не вызывали Тюкавина, не было.
Кто был вызван сборную для поднятия трансферной стоимости? Не хочу говорить и кого-то выделять. Я не говорил про нападающих. Там есть защитники и ещё некоторые ребята. Костя поехал в молодёжную сборную — они обыграли Сербию. У него просто замечательные эмоции после этого матча! Я очень рад, что Тюкавин съездил именно туда, всё правильно. Допускаю, что Валерий Карпин неправильно меня понял. Мой клиент не является фанатом плова. Обидеть Валерия Георгиевича не хотел», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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