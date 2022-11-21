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США — Уэльс: Бэйл сравнял счёт, реализовав пенальти

США — Уэльс: Бэйл сравнял счёт, реализовав пенальти
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре – играют сборные США и Уэльса. Гарет Бэйл сравнял счёт, реализовав пенальти на 82-й минуте.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче группы В сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2 и возглавила турнирную таблицу. В составе победителей дублем отметился Букайо Сака. Также ворота иранцев поразили Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рашфорд и Джек Грилиш. Оба гола иранцев на счету форварда Мехди Тареми.

Во 2-м туре группового раунда сборная США 25 ноября сыграет с Англией, а Уэльс встретится с Ираном.

Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

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