Колыванов: Германия на чемпионате мира в Катаре сделает всё, чтобы восстановить своё имя

Бывший тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов поделился мнением, как сборная Германии выступит на чемпионате мира в Катаре.

«Немцы после провала на чемпионате мира в России сделают всё, чтобы восстановить своё имя. Они на всех крупных турнирах ставят перед собой самые высокие задачи. Не стоит забывать, что с 2006-го по 2016-й бундестим неизменно пробивалась как минимум в полуфинал первенств континента и планеты. Да, одно поколение закончило свой путь, но ему на смену пришло другое. Поэтому Германия может удивить», — цитирует Колыванова издание RT.

Сборная Германии находится на чемпионате мира в группе Е. Помимо подопечных Ханс-Дитера Флика, в квартете также выступают национальные команды Японии, Испании и Коста-Рики. Первую встречу бундестим проведёт завтра, 23 ноября, когда встретится с Японией, начало – в 16:00 мск.

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