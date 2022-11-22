Оздоев рассказал, успел ли увидеться с Дзюбой в Турции

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, ныне выступающий в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк», рассказал, успел ли увидеться с форвардом Артёмом Дзюбой в Турции.

«С Дзюбой в Турции не виделся. Он переехал в Адану, я — в Стамбул. Но мы общаемся. Связь не теряем. Я со многими парнями из «Зенита» связь не теряю. Мы же провели пять лет вместе», — приводит слова Оздоева Sport24.

Напомним, Дзюба перешёл в «Адана Демирспор» в середине августа этого года, подписав контракт на один год с опцией продления ещё на один год. За «Адану» Дзюба провёл пять матчей во всех турнирах, трижды выйдя в стартовом составе, и записал в свой актив один гол. Уже в ноябре российский форвард расторг контрактное соглашение с клубом.