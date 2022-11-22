Азмун: думаю, в следующем матче проведу 90 минут

Нападающий «Байера» и футболист сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей физической готовности.



«Чувствую себя уже нормально после травмы. Когда смогу провести 90 минут? Думаю, что уже в следующем матче. Всё будет хорошо», — приводит слова Оздоева Sport24.



В стартовой игре сборной Ирана на чемпионате мира со сборной Англии Азмун вышел на замену на 77-й минуте, а иранская команда проиграла со счётом 2:6.



Следующий матч на групповом этапе сборная Ирана проведёт с командой Уэльса 25 ноября.



Напомним, Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» в январе этого года за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне иранец принял участие в восьми матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

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