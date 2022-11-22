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Футбольные фанаты выгнали из Сербии блогера Илью Мэддисона

Футбольные фанаты выгнали из Сербии блогера Илью Мэддисона
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Известный блогер Илья Мэддисон из-за нестабильной ситуации в России недавно переехал в Сербию. Однако прожил он там недолго – его выгнали из страны футбольные фанаты «Црвены Звезды». Оказалось, что ранее на одном из своих стримов Мэддисон назвал сербов «цыганами», а их национальный напиток ракию сравнил с испражнениями осла. Это видео попало к фанатам, после чего они нашли Мэддисона и серьёзно поговорили с ним.

«Мне понравилось в Сербии, там было клёво, но мой длинный язык в прошлом сказал, что сербы не братушки, а цыгане, а ракия – это испражнение осла. Кто-то скинул это русскоговорящим фанатам «Црвены Звезды», а дальше история понятна.

Спасибо братушкам, что выслушали мои аргументы и дали мне несколько дней на сборы. Сербия — прекрасная страна, люди там замечательные, я бы с радостью там жил, но опять не судьба. Совершенно не понимаю и не помню, зачем я прогнал ту гнилую телегу», — написал Мэддисон в своём телеграм-канале.

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