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Кечинов предположил, почему Промес не попал в заявку Нидерландов на ЧМ-2022

Кечинов предположил, почему Промес не попал в заявку Нидерландов на ЧМ-2022
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что нападающего московской команды Квинси Промеса не взяли в состав сборной Нидерландов на чемпионате мира из-за уголовного дела, по которому футболист проходит на родине. Его обвиняют в нанесении ножевых ранений родственнику.

«У сборной Нидерландов очень много футболистов, выступающих в хороших клубах. Ещё и есть небольшая подоплёка с Промесом: скорее всего, его не взяли из-за уголовного дела на родине. Видимо, не попал в заявку, чтобы не будоражить общественность.

В сборной много сильных футболистов, которые не слабее Промеса. В том числе и по этой причине Квинси нет на ЧМ», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Промес мог быть в основе на ЧМ. Но ему здесь не место». Нидерландцы — о лидере «Спартака» «Промес мог быть в основе на ЧМ. Но ему здесь не место». Нидерландцы — о лидере «Спартака»

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