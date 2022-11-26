Польша — Саудовская Аравия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть
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Cегодня, 26 ноября, сборные Польши и Саудовской Аравии проведут матч в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Стартовый свисток на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне прозвучит в 16:00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Польши в девятый раз участвует на чемпионатах мира. Наивысшее достижение — третье место на турнирах в 1974 и 1982 годах. В последний раз поляки выходили из группы на ЧМ-1986. Сборная Саудовской Аравии в шестой раз вышла в финальную стадию чемпионата мира. Единственный раз команда с Ближнего Востока выходила в плей-офф в 1994 году, уступив в 1/8 финала Швеции (1:3).
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