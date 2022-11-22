Гранат: предпочтение отдам матчам ЧМ, а не Кубку России. Футбол на мундиале интереснее
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Бывший российский защитник Владимир Гранат, выступавший в составе национальной команды на чемпионате мира — 2018, рассказал, что матчам в Фонбет Кубке России предпочтёт просмотр встреч на мундиале в Катаре.
«Конечно, предпочтение отдам матчам чемпионата мира, а не матчам Кубка России. Почему? Футбол на мундиале интереснее. Если в одно время будут идти матчи чемпионата мира и Кубка России, буду смотреть футбол в Катаре», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря.
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Семь фаворитов чемпионата мира в Катаре. Видеоролик:
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