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И. Федотов прокомментировал назначение пенальти в матче ЧМ Аргентина — Саудовская Аравия

И. Федотов прокомментировал назначение пенальти в матче ЧМ Аргентина — Саудовская Аравия
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в ворота сборной Саудовской Аравии в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Аргентиной. Напомним, судья назначил одиннадцатиметровый за фол на Леандро Паредесе. Удар с «точки» реализовал Лионель Месси.

«Игрок Аргентины двигался к мячу, а соперник задержал его руками. Это чётко видно. Если бы они оба держали друг друга – стоило бы продолжить игру, а здесь чётко видно, что Паредес соперника не держал. Судьи на этом ЧМ будут назначать такие пенальти.

Сам судья не назначил 11-метровый потому, что, скорее всего, видение у него было размыто: слишком много игроков боролись в штрафной. Но VAR ошибку исправил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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