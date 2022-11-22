Булыкин: ЧМ затмит все футбольные баталии во всём мире. Посмотрю обзоры игр Кубка России

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин рассказал, что будет смотреть матчи чемпионата мира, а не игры Фонбет Кубка России.

«Конечно, я буду смотреть матчи чемпионата мира, потому что он затмит все футбольные баталии во всём мире. Матчи там более привлекательные. Что касается игр Кубка России, то посмотрю обзоры, голы, опасные моменты», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Чемпионат мира по футболу в Катаре начался 20 ноября и продлится до 18 декабря. В Фонбет Кубке России до зимней паузы командам осталось провести по два матча.

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