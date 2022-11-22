Последние три сборные, обыгравшие Аргентину на ЧМ, выигрывали турнир или выходили в финал

Сегодня, 22 ноября, на стадионе «Лусаил Айконик» проходил матч 1-го тура группового этапа группы С чемпионата мира, в котором встречались сборные Саудовской Аравии и Аргентины. Саудовцы смогли одержать волевую победу и преподнесли первую сенсацию на турнире.
Отметим, что последние три команды, которые обыгрывали Аргентину на чемпионате мира, либо выигрывали турнир (Германия в 2014-м и Франция в 2018-м), либо выходили в финал соревнований (Хорватия в 2018-м).
Таким образом, Саудовская Аравия набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Аргентина с нулём очков — на последнем, четвёртом месте. Мексика и Польша ещё не начали свои выступления в мировом первенстве. Их матч состоится сегодня, 22 ноября. Начало игры – в 19:00 мск.
Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ. Видеоролик:
Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 22 ноября 2022
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:05
-
19:56
-
19:54
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:11
-
19:07
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:55