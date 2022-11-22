Последние три сборные, обыгравшие Аргентину на ЧМ, выигрывали турнир или выходили в финал

Сегодня, 22 ноября, на стадионе «Лусаил Айконик» проходил матч 1-го тура группового этапа группы С чемпионата мира, в котором встречались сборные Саудовской Аравии и Аргентины. Саудовцы смогли одержать волевую победу и преподнесли первую сенсацию на турнире.

Отметим, что последние три команды, которые обыгрывали Аргентину на чемпионате мира, либо выигрывали турнир (Германия в 2014-м и Франция в 2018-м), либо выходили в финал соревнований (Хорватия в 2018-м).

Таким образом, Саудовская Аравия набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Аргентина с нулём очков — на последнем, четвёртом месте. Мексика и Польша ещё не начали свои выступления в мировом первенстве. Их матч состоится сегодня, 22 ноября. Начало игры – в 19:00 мск.

Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ. Видеоролик:

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