Канчельскис: Россия обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ-2018 во время Рамадана. Зимой его нет

Бывший российский нападающий Андрей Канчельскис высказался о поражении сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) на чемпионате мира в Катаре. В матче открытия ЧМ-2018 Россия разгромила саудовцев со счётом 5:0.

«Рано говорить — позор или нет. Позор будет, если не выйдут из группы. Проигрыш Саудовской Аравии ещё ни о чём не говорит — прошла всего одна игра. Давайте посмотрим, что будет дальше. Аргентина может перестроиться и играть в другой футбол.



Россия обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ-2018 во время Рамадана. Пост только закончился — целый месяц не ели и не пили. Они были не готовы к матчу. Зимой его нет — вот они и готовы оказались. Хотя первый тайм не предвещал ничего страшного для Аргентины. Но во втором всё перевернулось», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ. Видеоролик: