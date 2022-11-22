Лионель Месси — четвёртый футболист в истории, сыгравший на пяти чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал четвёртым игроком в истории футбола, который сыграл на пяти чемпионатах мира. Ранее это удавалось Антонио Карбахалю, Рафаэлю Маркесу (оба — Мексика) и Лотару Маттеусу (Германия).

Стоит отметить, что для Криштиану Роналду ЧМ-2022 также станет пятым в карьере, однако сборная Португалии ещё не начала свои выступления на мундиале.

Напомним, сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Аргентины встретилась с национальной командой Саудовской Аравии. Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась сенсационной победой саудовцев со счётом 2:1.



Таким образом, Саудовская Аравия набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Аргентина с нулём очков — на последнем, четвёртом месте. Мексика и Польша ещё не начали свои выступления в мировом первенстве. Их матч состоится сегодня, 22 ноября. Начало игры – в 19:00 мск.