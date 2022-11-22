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Вратарь Саудовской Аравии признан лучшим игроком матча с Аргентиной

Вратарь Саудовской Аравии признан лучшим игроком матча с Аргентиной
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Голкипер сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваис признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (2:1). Саудовский вратарь сделал пять сейвов в игре с аргентинцами.

Напомним, сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Аргентины встретилась с национальной командой Саудовской Аравии. Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась сенсационной победой саудовцев со счётом 2:1.

Таким образом, Саудовская Аравия набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Аргентина с нулём очков — на последнем, четвёртом месте. Мексика и Польша ещё не начали свои выступления в мировом первенстве. Их матч состоится сегодня, 22 ноября. Начало игры – в 19:00 мск.

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