Бывшая премьер-министр Дании пришла на матч ЧМ-2022 в провокационном платье. Фото

Бывшая премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт, ныне занимающая пост в Датском футбольном союзе (DBU), приехала на матч ЧМ-2022 в синем платье с радужными рукавами.
Фото: NRK
Напомним, ранее ФИФА запретила капитанам сборных выходить на матчи чемпионата мира в Катаре с радужными повязками. Из-за радужной символики у некоторых болельщиков и журналистов возникли проблемы с допуском на стадионы ЧМ-2022.
По информации NRK, Торнинг-Шмитт пропустили на стадион, несмотря на платье.
«Запрет ФИФА — это печальный сигнал. DBU с первого дня боролся за изменения. Я рада, что семь федераций боролись и работали над этим вопросом, но теперь мы играем в футбол. Это не означает, что борьба за права ЛГБТ прекращена. Но следует помнить, что лишь семь из 211 стран-членов ФИФА сочли радужные повязки хорошей идеей. Думаю, DBU вёл честную борьбу, и я тоже была рада побороться», — отметила Торнинг-Шмитт.
- 22 ноября 2022
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