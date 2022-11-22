Бывшая премьер-министр Дании пришла на матч ЧМ-2022 в провокационном платье. Фото

Бывшая премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт, ныне занимающая пост в Датском футбольном союзе (DBU), приехала на матч ЧМ-2022 в синем платье с радужными рукавами.

Фото: NRK

Напомним, ранее ФИФА запретила капитанам сборных выходить на матчи чемпионата мира в Катаре с радужными повязками. Из-за радужной символики у некоторых болельщиков и журналистов возникли проблемы с допуском на стадионы ЧМ-2022.



По информации NRK, Торнинг-Шмитт пропустили на стадион, несмотря на платье.



«Запрет ФИФА — это печальный сигнал. DBU с первого дня боролся за изменения. Я рада, что семь федераций боролись и работали над этим вопросом, но теперь мы играем в футбол. Это не означает, что борьба за права ЛГБТ прекращена. Но следует помнить, что лишь семь из 211 стран-членов ФИФА сочли радужные повязки хорошей идеей. Думаю, DBU вёл честную борьбу, и я тоже была рада побороться», — отметила Торнинг-Шмитт.