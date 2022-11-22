Сборные Дании и Туниса поделили очки в матче чемпионата мира

Завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Дании и Туниса. Команды играли на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сесаром Артуро Рамосом из Мексики. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.



На 23-й минуте форвард тунисцев Иссам Жебали убежал к воротам соперника и сумел переиграть Каспера Шмейхеля, однако линейный арбитр зафиксировал офсайд. До перерыва африканская команда имела ещё несколько моментов для того, чтобы открыть счёт, однако сделать этого не сумела.



Во второй половине встречи арбитр из-за офсайда не засчитал уже мяч датского форварда Андреаса Скова Ольсена. Итог – нулевая ничья.



В группе D также выступают сборные Франции и Австралии. Их очный матч состоится сегодня, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.