Немецкий футбольный союз намерен подать в суд на ФИФА за запрет на радужные повязки на ЧМ

Немецкий футбольный союз (DFB) планирует подать в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА), сообщает BILD.
По информации источника, руководящий орган немецкого футбола намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за запрета ФИФА на ношение радужных капитанских повязок на ЧМ-2022 в Катаре. Ранее стало известно, что футболисты могут получить жёлтые карточки за специальные повязки в поддержку ЛГБТ.
«ФИФА запретила нам демонстрировать символ разнообразия и прав человека. Они объединили этот запрет с угрозами спортивных санкций, не уточнив их. DFB планирует проверить, были ли действия ФИФА законными», — отметил представитель DFB Штеффен Симон.
DFB намерен добиться разрешения для голкипера сборной Германии Мануэля Нойера на ношение радужной повязки в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.
- 22 ноября 2022
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