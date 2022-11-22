Владимир Федотов прокомментировал поражение в игре с «Уралом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение в матче 5-го тура Фонбет Кубка России с «Уралом». Армейцы уступили екатеринбургскому клубу в серии пенальти.
«Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы доминировали, создавали моменты. В одном из эпизодов случилась игра рукой, но пенальти не последовал. Но и после этого у нас были предпосылки после фланговых атак забить гол. Справились с давлением «Урала», у соперника не было ни одного подхода к нашим воротам.
Во втором тайме «Урал» совершил пару ударов с позиций, с которых сложно забить гол. А у нас не было той чёткости в комбинациях, после которых мы бы имели более ощутимые моменты. Тем не менее в незасчитанном голе мы не усмотрели какое-либо нарушение. В серии пенальти вратарь вытащил тогда, когда казалось, что мы уже перехватили инициативу», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.
- 22 ноября 2022
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