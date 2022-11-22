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Главный тренер Саудовской Аравии: этот результат навсегда войдёт в историю ЧМ

Главный тренер Саудовской Аравии: этот результат навсегда войдёт в историю ЧМ
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Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар высказался о сенсационной победе своей команды над Аргентиной (2:1) в матче чемпионата мира.

«Мои игроки были немного обеспокоены в перерыве. Я сказал им: «Вы хорошо сыграли в первом тайме». После перерыва они постарались найти возможность изменить ход матча.

Этот результат навсегда войдёт в историю чемпионатов мира и Саудовской Аравии.

Никогда не знаешь, как приходят подобные результаты. Это всё благодаря работе и богу. В футболе есть вещи, которые невозможно объяснить, потому что Аргентина гораздо сильнее нас, но сегодня наши футболисты вошли в историю своей страны.

Нам предстоит сыграть ещё дважды с командами, которые выше нас в рейтинге ФИФА, поэтому важно сохранять концентрацию», — приводит слова специалиста Get French Football News со ссылкой на BEin Sports.

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