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«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Црвеной Звездой»
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«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Црвеной Звездой». Встреча команд состоится сегодня, 22 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Црвена Звезда».

«Зенит»: Иван, Адамов, Чистяков, Алип, Круговой, Сутормин, Вендел, Ерохин, Мантуан, Бакаев, Кассьерра.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» набрал 42 очка за 17 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров соревнований входят также московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре РПЛ после перерыва «Зенит» сыграет с «Пари Нижним Новгородом».

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