«Пари Нижний Новгород» в серии пенальти обыграл «Химки» в матче Кубка России

Завершился матч группового этапа Кубка России между подмосковными «Химками» и «Пари Нижний Новгород». Команды встречались на стадионе «Арена Химки». Основное время матча завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти победу праздновали гости — 3:1.
На 39-й минуте встречи форвард «Химок» Александр Руденко вывел хозяев вперёд. На 65-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сравнял счёт. В серии пенальти поразить ворота соперника не смогли игроки хозяев Данил Казанцев, Александр Долгов (оба пробили мимо) и Алексей Никитин (удар отразил голкипер).
«Пари Нижний Новгород» набрал 10 баллов и возглавляет турнирную таблицу, «Химки» (2) — на последнем месте.
В группе А также выступают «Локомотив» (8) и «Краснодар» (7).
В заключительном туре группового этапа химчане встретятся с «Краснодаром» на выезде, а нижегородцы сыграют в Москве с «Локомотивом».
- 22 ноября 2022
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