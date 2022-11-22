«Пари Нижний Новгород» в серии пенальти обыграл «Химки» в матче Кубка России

Завершился матч группового этапа Кубка России между подмосковными «Химками» и «Пари Нижний Новгород». Команды встречались на стадионе «Арена Химки». Основное время матча завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти победу праздновали гости — 3:1.



На 39-й минуте встречи форвард «Химок» Александр Руденко вывел хозяев вперёд. На 65-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров сравнял счёт. В серии пенальти поразить ворота соперника не смогли игроки хозяев Данил Казанцев, Александр Долгов (оба пробили мимо) и Алексей Никитин (удар отразил голкипер).



«Пари Нижний Новгород» набрал 10 баллов и возглавляет турнирную таблицу, «Химки» (2) — на последнем месте.



В группе А также выступают «Локомотив» (8) и «Краснодар» (7).



В заключительном туре группового этапа химчане встретятся с «Краснодаром» на выезде, а нижегородцы сыграют в Москве с «Локомотивом».