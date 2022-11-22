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«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул английский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды. В сообщении говорится, что стороны расторгли договор по взаимному согласию.

Клуб поблагодарил португальца за огромный вклад в развитие команды в течение двух периодов его карьеры в манкунианском клубе. Всего за «красных дьяволов» Криштиану забил 145 голов в 346 матчах. «МЮ» пожелал Роналду и его семье всего наилучшего в будущем.

Также отмечается, что все в клубе по-прежнему сосредоточены на дальнейшем прогрессе команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле. Ранее форвард дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, заявив среди прочего, что не уважает нидерландского специалиста, который сейчас возглавляет манчестерский клуб.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду:

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