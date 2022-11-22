Алексей Сутормин ответил на вопрос о новом контракте с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после товарищеского матча с сербской «Црвеной Звездой» (3:1) высказался о возможном продлении контракта с санкт-петербургским клубом.

«Контакты по контракту с «Зенитом» есть. Посмотрим, как будет складываться», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Напомним, Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в восьми матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями. Действующее соглашение Сутормина с «Зенитом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 42 очка за 17 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.