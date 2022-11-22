Рязанцев рассказал, что изменилось в «Торпедо» после прихода Талалаева

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, что изменилось в клубе с приходом нового тренера Андрея Талалаева.



«Поменялся тренировочный процесс, требования, стиль игры — он стал более агрессивным», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Андрей Талалаев — воспитанник московского клуба. Он выступал в команде до 1994 года, а завершил карьеру в конце 1999 года. Затем специалист начал тренерскую карьеру. «Торпедо» Талалаев возглавил 13 октября этого года.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Торпедо» занимает последнее, 16-е место, набрав в 17 матчах лишь шесть очков. От «Локомотива», который располагается в зоне стыковых матчей, автозаводцев отделяет семь баллов.



Российское первенство возобновится после зимнего перерыва в марте.