Рязанцев рассказал, что изменилось в «Торпедо» после прихода Талалаева

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, что изменилось в клубе с приходом нового тренера Андрея Талалаева.
«Поменялся тренировочный процесс, требования, стиль игры — он стал более агрессивным», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Андрей Талалаев — воспитанник московского клуба. Он выступал в команде до 1994 года, а завершил карьеру в конце 1999 года. Затем специалист начал тренерскую карьеру. «Торпедо» Талалаев возглавил 13 октября этого года.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Торпедо» занимает последнее, 16-е место, набрав в 17 матчах лишь шесть очков. От «Локомотива», который располагается в зоне стыковых матчей, автозаводцев отделяет семь баллов.
Российское первенство возобновится после зимнего перерыва в марте.
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