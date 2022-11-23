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Тренер Саудовской Аравии рассказал, что говорил команде перед матчем с Аргентиной

Тренер Саудовской Аравии рассказал, что говорил команде перед матчем с Аргентиной
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Главный тренер национальной команды Саудовской Аравии Эрве Ренар высказался о победе над Аргентиной в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).

«Мы должны были подумать о 35 миллионах саудовцев, которые ждали этого матча. Я сказал игрокам, что сегодня жизнь в Саудовской Аравии остановится, и все они – в предвкушении этого матча, будут следить за ним. Количество наших болельщиков на стадионе было огромным, но я надеюсь, что теперь оно будет ещё большим.

Аргентина является победителем Копа Америка, она не проигрывала в последних 36 матчах. Однако вы знаете, что случается, когда с такой командой играет «маленькая» команда – мы же соседи Катара», – приводит слова Ренара Reuters.

Календарь матчей ЧМ-2022

Саудовская Аравия после первого тайма уступала аргентинцам в счёте (0:1), однако голы Салеха Аль-Шехри и Салема Аль-Давсари на 48-й и 53-й минутах принесли ей итоговую победу. В первом тайме три мяча аргентинцев (Месси и дважды Лаутаро Мартинеса) не были засчитаны из-за офсайдов.

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